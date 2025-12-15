Βενιζέλος: «Η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της»- Τι είπε για Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον ΣΚΑΪ παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ευάγγελος Βενιζέλος στον απόηχο της εκδήλωσης της εφημερίδας «Δημοκρατία» στην οποία έδωσε το «παρών» την περασμένη εβδομάδα.

Κληθείς να εξειδικεύσει τη φράση ότι η «χώρα δεν είναι διακυβερνήσιμη», ο πρώην υπουργός απάντησε ότι «η διακυβερνησιμότητα της χώρας αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, την εθνική στρατηγική», ότι «βρισκόμαστε υπό απαιτητικές συνθήκες διεθνώς» και ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο».

«Εχουμε τεράστιο πρόβλημα κύρους και αξιοπιστίας των θεσμών», συμπλήρωσε εξηγώντας πως ο κοινός παρανομαστής είναι «δυσαρέσκεια για τους θεσμούς και αίσθημα ότι παρεμποδίζεται η πολιτική συμμετοχή και η αντιπροσώπευση». «Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη επειδή δεν υπάρχει το κοινωνικό συμβόλαιο», τόνισε.

Ως προς το δικό του πολιτικό στίγμα, ο κ. Βενιζέλος απάντησε: «Εχω επιδείξει εγώ ποτέ κάποια πολιτική φιλοδοξία; Γιατί μόνο βάρη έχω αναλάβει στην πολιτική μου διαδρομή. Εγινα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να επιβιώσει η χώρα και δευτερευόντως η παράταξη, και στα τρία χρόνια έφυγα. Και κάποια στιγμή -επειδή έτσι αποφάσισε η τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και δεν αντέδρασε και κανείς στα σοβαρά-, έφυγα από τη Βουλή σε ηλικία 62 ετών».

«Δεν νομίζω ότι επεδίωξα κάποιο αξίωμα που θα ήταν χαριστικό ή εύκολο. Ανέλαβα ευθύνες», συμπλήρωσε ο κ. Βενιζέλος τονίζοντας παράλληλα ότι «η αυτοδυναμία έχει κλείσει τον κύκλο της». «Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν μια μονοπρόσωπη εντέλει εξουσία, δηλαδή έναν πανίσχυρο αρχηγό της πλειοψηφίας που είναι και πανίσχυρος πρωθυπουργός και έχει τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής, της κυβέρνησης, καθορίζει τα πάντα, επιλέγει την ηγεσία της Δικαιοσύνης μόνος του, επιλέγει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανεξάρτητες αρχές, καθορίζει την γραμμή για όλα τα θέματα και επιβάλλει κυρώσεις κομματικής πειθαρχίας ή κυβερνητικού αποκλεισμού ένας άνθρωπος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την αγορά, την οικονομία, τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας… αυτό έχει τελειώσει», εξήγησε. Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές.

Ερωτηθείς τι θα κάνει αν κληθεί από τα κόμματα, σημείωσε πως ο ίδιος ή άλλα πρόσωπα «θα κρίνουμε αν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, συσχετισμοί, οι προϋποθέσεις, κανείς δεν θα έλεγε όχι σε μια παρόμοια περίσταση». Επισήμανε, μάλιστα, ότι σε όλη τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης «συμμαχικές κυβερνήσεις διηύθυναν τη χώρα και είχαν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα». «Πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση συνεργασίας«, είπε ο κ. Βενιζέλος, σημειώνοντας πως «τα κόμματα θα κρίνουν» το πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη κυβέρνηση. «Θέλω το ΠΑΣΟΚ να είναι όσο δυνατόν ψηλότερα. Διεκδικεί την πρώτη θέση. Δικαιούται να διεκδικεί όσο ψηλά θέλει τη θέση του. Είναι παράγοντας σοβαρότητας», ανέφερε ειδικά για τη θέση του ΠΑΣΟΚ.

«Υπάρχει ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει ένα υβριδικό, ειδικό πρόβλημα λόγω της Τουρκίας», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του. «Τώρα ο χρόνος στις διεθνείς σχέσεις πυκνώνει», συμπλήρωσε επικαλούμενος την πρακτική Τραμπ στη διεθνή σκακιέρα.

Ερωτηθείς για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, επανέλαβε τα θερμά του συγχαρητήριά επισημαίνοντας πως «είναι μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα και μια αναγνώριση των μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού».

Οσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «θα κριθεί με βάση τα νέα δεδομένα». «Δεν είδα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον», ανέφερε, ενώ στάθηκε στην ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς. «Πηγαίνουμε σε εκλογές καταγραφής δυνάμεων. Δεν πιστεύει κανείς ότι οι πρώτες εκλογές θα δώσουν λύση στη διακυβερνησιμότητα της χώρας». «Μπορεί κανείς να πει ότι είμαστε ομάδα με τον Καραμανλή και τον Σαμαρά;», διερωτήθηκε κατόπιν, ερωτηθείς για το θέμα. Τέλος, για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για μια «γκροτέσκα» επιτροπή και ανέφερε πως «συνολικά η διάταξη του α. 86 του Συντάγματος πρέπει να σέβεται την κοινωνία. Αρα έχουμε την υποχρέωση να διαμορφώσουμε το άρθρο για την ευθύνη των υπουργών σύμφωνα με την απαίτηση της κοινωνίας για θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια».