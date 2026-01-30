Δημοσκόπηση MRB: Ένας στους τρεις αναποφάσιστους «βλέπει» η Καρυστιανού να κερδίζει τη ΝΔ

Ένας στους τρεις αναποφάσιστους ψηφοφόρους εκτιμά ότι το κόμμα που έχει αναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB, τα αποτελέσματα του οποίου δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή (30.01.2026).

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB δείχνει αύξηση της δυναμικής του πολιτικού σχήματος που έχει ανακοινώσει η Μαρία Καρυστιανού, ιδιαίτερα μεταξύ των αναποφάσιστων.

Το συγκεκριμένο εκλογικό σώμα την τοποθετούν ως ισχυρότερο αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν το 2027.

Η ίδια δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από το Open, καταγράφει σημαντικά στοιχεία για τη διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και του Αλέξη Τσίπρα σε διάφορους πολιτικούς χώρους και ψηφοφόρους.

Οι αναλυτές της έρευνας επισημαίνουν ότι η κ. Καρυστιανού δείχνει να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους αναποφάσιστους.

Πάνω από το 30% εκτιμά πως μπορεί να αποτελέσει τον κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας και να κερδίσει τις εκλογές.