Τραμπ: «Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, μεγαλύτερη της Βενεζουέλας»

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο —μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε— που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν), αυτό είναι καλό… Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι και σε έναν επιχειρηματία που, όπως ισχυρίζονται, βοήθησε στο ξέπλυμα χρήματος για την Τεχεράνη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, ανακοινώνοντας την κίνηση, αναφέρει ότι ο Μομένι ήταν υπεύθυνος για τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων αυτόν τον μήνα, καθώς επιβλέπει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που, όπως ισχυρίζεται, ευθύνονται για τον θάνατο χιλιάδων ειρηνικών διαδηλωτών.

Ο Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες απείλησε να παρέμβει στο Ιράν για την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων και έστειλε πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, παρόλο που δήλωσε ότι σχεδιάζει να μιλήσει με το θεοκρατικό καθεστώς.

Πάντως, ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός της ή να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της.

Το Ιράν δηλώνει ότι είναι ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε στον ιστότοπο ειδήσεων Al-Monitor: «Δεν θέλουμε να εισέλθουμε σε κανενός είδους διαπραγμάτευση που είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ως άλλο ένα πρόσχημα για έναν ακόμη πόλεμο».

Η άφιξη της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στην περιοχή ευθύνης της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, κοντά στα ύδατα του Ιράν, έχει εντείνει την αίσθηση ότι διαμορφώνεται μια ευρύτερη αντιπαράθεση, αναφέρει στο μεταξύ το BBC.

Η ανάπτυξη αυτή, που πραγματοποιείται εν μέσω της πιο εκτεταμένης και βίαιης καταστολής διαδηλώσεων στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζει πόσο κοντά βρίσκονται πλέον η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη σε μια άμεση αναμέτρηση – εγγύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή πρόσφατα.

Οι Ιρανοί ηγέτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας που απαιτεί ολοένα και περισσότερο την ανατροπή του καθεστώτος και έναν Αμερικανό πρόεδρο που διατηρεί τις προθέσεις του σκόπιμα ασαφείς, τροφοδοτώντας την ανησυχία όχι μόνο στην Τεχεράνη αλλά και σε ολόκληρη την ήδη ασταθή περιοχή.

Η απάντηση του Ιράν σε ένα ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ ενδέχεται να μην ακολουθήσει το γνώριμο, προσεκτικά υπολογισμένο πρότυπο προηγούμενων αναμετρήσεων. Οι πρόσφατες απειλές του προέδρου Τραμπ, στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των εγχώριων αναταραχών από το Ιράν, έρχονται σε μια στιγμή εξαιρετικής εσωτερικής πίεσης για την Ισλαμική Δημοκρατία. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση ενέχει πλέον σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ταχείας κλιμάκωσης, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και στο εσωτερικό του Ιράν.