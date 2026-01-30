Τροχαίο με οπαδούς ΠΑΟΚ - Τα νεότερα για την υγεία του 20χρονου τραυματία - Πότε αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα

Ενθαρρυντικά φαίνεται να είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 20χρονου τραυματία από το τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ τη Ρουμανία, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί μείωσαν την καταστολή και ο 20χρονος μπόρεσε να κινήσει τα άκρα, εκτός απ το σπασμένο χέρι του. Θα παραμείνει διασωληνωμένος για να είναι σε ακινησία και για να μην δυσκολεύεται στην αναπνοή από το οίδημα της επέμβασης. Εκτός απροόπτου ιατρικό συμβούλιο αναμένεται να εκτιμήσει κατά πόσον και πότε μπορεί να επαναπατριστεί ο τραυματίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δίπλα στον νεαρό βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ η ελληνική πρεσβεία στη Ρουμανία ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υγείας του. Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρθηκαν οι άλλοι δύο τραυματίες.