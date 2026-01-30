Ηλεία: Σε επίπεδο συναγερμού ο ποταμός Αλφειός

Δύσκολα είναι τα πράγματα στον ποταμό Αλφειό, με πλημμύρες πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια, αλλά και στην περιοχή κάτω από το φράγμα.

Ο Αλφειός μπαίνει στα επίπεδα συναγερμού. Ήδη από την Πέμπτη υπήρχαν τα γνωστά προβλήματα στην περιοχή της Παπαδούς με το ποτάμι να μπαίνει σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Όμως τη νύχτα της Πέμπτης ο Αλφειός “κατέβασε” πολλά νερά από την Αρκαδία όπου πηγάζει.

Όπως ανέφεραν αγρότες στην περιοχή Μακρισίων - Καλυβακίων, ο ποταμός το πρωί ήταν σχετικά χαμηλά και μέσα σε λίγες ώρες η στάθμη του ανέβηκε κατά πολύ με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από τις καλλιέργειες που βρίσκονται εντός της όχθης, να βρεθούν πορτοκαλεώνες και σταφίδες κάτω από το νερό πίσω από το όριο του δρόμου.

“Οι βροχές του Σαββατοκύριακου, θα επιδεινώσουν την κατάσταση” ανέφεραν οι αγρότες που ανησυχούν για την ταχύτητα που εξελίσσονται τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς μέσα σε λίγες ώρες από το πρωί έως το μεσημέρι το ποτάμι ανέβηκε πάρα πολύ…

Δύσκολη είναι η κατάσταση στο φράγμα καθώς τα φερτά υλικά παρεμποδίζουν την ομαλή ροή των νερών, ενώ οι υπερχειλιστές αποτελούν μια διέξοδο για τον μεγάλο όγκο των νερών.

Το πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι ο Αλφειός πλημμύρισε και κάτω από το φράγμα. Από τη μια ο μεγάλος όγκος του νερού και από την άλλη ο κόντρα καιρός στις εκβολές να φρενάρει το ρυθμό διαφυγής στη θάλασσα, οδήγησε στο να ανέβει η στάθμη του ποταμού, από την Αλφειούσα και προς τις εκβολές. Τα νερά του ποταμού έφτασαν και σε αυτή τη ζώνη στα αναχώματα και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται στις παρόχθιες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες rτόσο η Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Ηλείας όσο και του δήμου Πύργου, βρίσκονται επί ποδός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φαινομένων παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται.

Αν επιβεβαιωθούν οι προγνώσεις του καιρού για το Σαββατοκύριακο, τότε η κατάσταση θα γίνει εξαιρετικά δύσκολη…

Δείτε video: