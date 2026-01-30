Πάτρα: Εντός του Μαρτίου ξεκινάει η ανάπλαση στη Γεροκωστοπούλου- Γκρεμίζεται η «πασαρέλα»

Εντός του Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσουν τελικά οι εργασίες ανάπλασης στις σκάλες της οδού Γεροκωστοπούλου, ένα έργο που είχε ανακοινωθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια, ωστόσο η υλοποίησή του είχε μετατεθεί χρονικά.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο κέντρο της Πάτρας, καθώς οι αποτελούν βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ της κάτω και της Άνω πόλης. Αρχικά, το έργο είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, της Πατρέως και των Τριών Ναυάρχων.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μέλας, η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης: «Σύμφωνα με τον εργολάβο, η ανάπλαση της σκάλας θα ξεκινούσε εντός του Ιανουαρίου, ωστόσο μεταθέσαμε το χρονοδιάγραμμα λόγω του Καρναβαλιού, γιατί οι σκάλες είθισται να αποτελούν σημείο συνάντησης χιλιάδων καρναβαλιστών και έπρεπε να αποφύγουμε οποιονδήποτε κίνδυνο. Το έργο, λοιπόν, θα ξεκινήσει μετά το Καρναβάλι, μέσα στον Μάρτιο».

Βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, προβλέπονται παρεμβάσεις στον χώρο, με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής αλλά και της λειτουργικότητας του σημείου. Συγκεκριμένα, θα κατεδαφιστούν τα υπερυψωμένα σημεία, η γνωστή «πασαρέλα» που λένε οι πατρινοί και βρίσκεται στη μέση του πεζόδρομου, από το ύψος της οδού Ηφαίστου έως και την Καραϊσκάκη, ώστε να διαμορφωθεί ενιαίος πεζόδρομος.

Παράλληλα, θα τοποθετηθεί νέος φωτισμός, θα φυτευτούν δέντρα και θα γίνουν παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν συνολικά την εικόνα της περιοχής, καθιστώντας την πιο φιλική για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις σκάλες, λόγω της κατασκευής τους δεν είναι εφικτές μεγάλες δομικές αλλαγές. Ωστόσο, προβλέπεται εκτεταμένος καθαρισμός, συντήρηση και αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των διερχόμενων. Στο πλάι της υπάρχουσας σκάλας θα κατασκευαστεί μία νέα, στη δεξιά πλευρά όπως ανεβαίνει κανείς, με σύγχρονα υλικά και προδιαγραφές, ώστε να διευκολύνεται η κίνηση περισσότερων πεζών και να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.