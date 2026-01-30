Πάτρα- Καρναβάλι: Γιατί φέτος οι παρελάσεις θα τερματίσουν στην Καρόλου; Πόσοι καρναβαλιστές θα βγουν στους δρόμους

Με σημαντική αλλαγή στον τερματισμό της μεγάλης παρέλασης θα κορυφωθούν φέτος οι εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ- Πατρινό Καρναβάλι, Παύλος Σκούρας, η παρέλαση της Κυριακής δεν θα ολοκληρώνεται πλέον στην οδό Κιλκίς, αλλά στην οδό Καρόλου. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας και καλύτερης διαχείρισης της ροής των καρναβαλιστών, καθώς μετά το συγκεκριμένο σημείο παρατηρούνταν κυκλοφορία δικύκλων και οχημάτων γεγονός που εγκυμονούσε κινδύνους.

«Μετά την οδό Καρόλου η παρέλαση αρχίζει ουσιαστικά να “σπάει”. Έχει παρατηρηθεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο κινούνται μηχανάκια, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, ενώ δεν υπάρχει πλέον κόσμος που να παρακολουθεί. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τερματισμό, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των καρναβαλιστών» επισημαίνει, μιλώντας, στο thebest.gr.

Αυξημένη η συμμετοχή

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο. Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές αναμένεται να κατακλύσουν και φέτος τους δρόμους της Πάτρας, στο αποκορύφωμα των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού, κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης της Κυριακής. Το ενδιαφέρον παραμένει ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΚΕΔΗΠ, στη φετινή διοργάνωση θα συμμετάσχουν συνολικά 190 πληρώματα, αριθμός αυξημένος κατά 11 σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική του θεσμού.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή αναμένεται και η συμμετοχή στο Καρναβάλι των Μικρών, το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες παιδιά και οικογένειες. Περίπου 20.000 μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές θα παρελάσουν στους δρόμους της πόλης, με τη συμμετοχή 100 πληρωμάτων, αριθμός που παραμένει ίδιος με τον περσινό.