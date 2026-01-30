Ηλεία: Συναγερμός στον Αλφειό: Δεκάδες νεκρά πρόβατα σε αποσύνθεση στο ποτάμι

Ένα σοβαρό περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για το περιβάλλον εντοπίστηκε στην περιοχή του Αλφειού Ηλείας, κοντά στη γέφυρα, όπου βρέθηκαν δεκάδες πρόβατα νεκρά, σε προχωρημένη μάλιστα κατάσταση αποσύνθεσης, μέσα στο νερό του ποταμού.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό, ποιος αποφάσισε να πετάξει τα νεκρά ζώα στο σημείο καθώς και από τι ακριβώς προήλθε ο θάνατος τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία ωστόσο προκαλεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για κρούσματα ευλογιάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παρατεταμένη παραμονή των νεκρών ζώων μέσα στο ποτάμι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τεράστια εστία μόλυνσης και διασποράς της νόσου καθώς και μια δυνητικά ανεπανόρθωτη οικολογική απειλή για την ευρύτερη περιοχή. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή της Ηλείας καταγράφει καθημερινά νέες εστίες.

Παράλληλα, το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο ωμό τρόπο την έλλειψη συνείδησης και υπευθυνότητας από μερίδα κτηνοτρόφων, που αντί να ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προβαίνουν σε επικίνδυνες πρακτικές, εγκαταλείποντας νεκρά ζώα στο φυσικό περιβάλλον και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ίδια την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Για το συμβάν έχει ήδη ενημερωθεί η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία στο σημείο.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, θα ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει την περισυλλογή των νεκρών ζώων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένη μονάδα στην Αθήνα για καύση.

Το περιστατικό στον Αλφειό λειτουργεί ως καμπανάκι κινδύνου. Σε μια περίοδο που οι ζωονόσοι απειλούν άμεσα την κτηνοτροφία της Ηλείας, τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν, ούτε να υποβαθμίζονται, ούτε να μένουν αναπάντητα.

Να σημειώσουμε πως τον τελευταίο μήνα, έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία νεκρά πρόβατα στην περιοχή του Αλφειού και μάλιστα έχουν υπάρξει και οι ανάλογες ανακοινώσεις από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Ωστόσο αυτή τη φορά ο αριθμός των νεκρών ζώων φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλος.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και καταγγελίες, νεκρά πρόβατα έχουν εντοπιστεί κοντά στις εκβολές του Αλφειού, αλλά και στην παραλιακή περιοχή.