Πάτρα: Στα δικαστήρια σήμερα ο νεαρός που χτύπησε τρεις 19χρονους - Αφορμή, μπλούζα με την ελληνική σημαία

Στον Εισαγγελέα Πατρών με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, θα οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή, ο άνδρας που συνελήφθη για την άγρια επίθεση και τον τραυματισμό τριών 19χρονων.

Πρόκειται για άτομο που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ο οποίος συνελήφθη αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματα.

Θα μεταφερθεί στις 12 το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας. Σε ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, έγινε γνωστή συγκέντρωση αλληλεγγύης, έξω από τα Δικαστήρια.

Αιτία της επίθεσης ήταν η Ελληνική σημαία στη μπλούζα που φορούσε ένας εκ των 19χρονων, με τους δράστες περίπου 7 άτομα που έφεραν σιδερογροθιές, σύμφωνα με την κατάθεση των θυμάτων στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας να τους προσεγγίζουν και αφού τους ρώτησαν εάν είναι χρυσαυγίτες, άρχισαν να τους χτυπούν στο κεφάλι και στο σώμα με μπουνιές και κλωτσιές. Και τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης 29/01/2026, στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.