Πάτρα- Επίθεση για μία μπλούζα με ελληνική σημαία: Συνελήφθη ένας 25χρονος- Αναζητούνται οι υπόλοιποι

Συνελήφθη 25χρονος από την Ασφάλεια Πατρών για συμμετοχή σε ξυλοδαρμό, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο της Ερμού από τρεις 19χρονους -ο ένας από την Πάτρα και οι άλλοι δύο από την Αθήνα- ο ξυλοδαρμός έγινε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από οκτώ άτομα, οι περισσότεροι με καλυμμένα πρόσωπα και ντυμένοι στα μαύρα. Οι δράστες φέρονταν να χρησιμοποίησαν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα θύματα.

Αιτία του περιστατικού, σύμφωνα με τις καταθέσεις των παθόντων, ήταν η μπλούζα που φορούσε ένα από τα θύματα, φέροντας την ελληνική σημαία.

Ο 25χρονος που συνελήφθη αναγνωρίστηκε από τα θύματα και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.