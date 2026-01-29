Πάτρα: Eπεισόδιο στη Γεροκωστοπούλου- Νεαροί κατήγγειλαν ότι τους επιτέθηκαν γιατί ο ένας φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία

Επεισόδιο σημειώθηκε σύμφωνα με καταγγελία, τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στην αστυνομία τρεις 19χρονοι, υπέστησαν ξυλοδαρμό από ομάδα οκτώ αγνώστων ατόμων, οι περισσότεροι εκ των οποίων, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορούσαν μαύρα ρούχα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου οι επιτιθέμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη για να τους χτυπήσουν. Όπως ανέφεραν οι 19χρονοι αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν το γεγονός ότι ένας από τους 19χρονους φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δραστών.