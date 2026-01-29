Νεκρό ηλικιωμένο ζευγάρι στην Εύβοια- Από αναθυμιάσεις η πρώτη εκτίμηση

Έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό
Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης (29/01) δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, μέσα στην οικία τους στα Ψαχνά Ευβοίας.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, καθώς και συνεργείο του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, παρουσία του επικεφαλής Σπύρου Ραπτάκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του psaxna.gr, συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε τις Αρχές, καθώς δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά.
Οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Διρφύων–Μεσσαπίων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως κατέληξαν από αναθυμιάσεις, καθώς στο σπίτι υπήρχε σόμπα.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
