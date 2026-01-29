Αίγιο: Συνελήφθη ο 15χρονος που χτύπησε στο κεφάλι 13χρονο

Συνελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης στο Αίγιο ένας 15χρονος μαθητής, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι έναν 13χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε, την Τετάρτη μέσα σε γυμνάσιο της πόλης, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε άμεσα από τη μητέρα του στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του ανήλικου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.

Η σχηματιζόμενη δικογραφία θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Αιγίου για τα περαιτέρω.