Αίγιο: Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο στο σχολείο – 15χρονος χτύπησε 13χρονο μαθητή

Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του πατέρα του ανήλικου

Σε σοβαρό επεισόδιο βίας που σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα στο Αίγιο , ενεπλάκησαν δύο ανήλικοι μαθητές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 13χρονου και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15χρονου, καθώς και του πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, όταν ο 15χρονος μαθητής φέρεται αρχικά να κινήθηκε απειλητικά εναντίον του 13χρονου, προκαλώντας του έντονη ανησυχία και φόβο. Λίγο αργότερα, η ένταση κλιμακώθηκε, με τον 15χρονο να γρονθοκοπεί τον μικρότερο μαθητή στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο 13χρονος μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και απειλή, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τόσο του ανήλικου κατηγορούμενου όσο και του γονέα του, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

