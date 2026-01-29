Ηλεία: Ισχυρή βροχόπτωση στη Βάρδα - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στη Βάρδα Ηλείας, με κεντρικούς δρόμους να πλημμυρίζουν και να μετατρέπονται σε «ποτάμια»
Ισχυρή νεροποντή έπληξε τη Βάρδα Ηλείας με αποτέλεσμα σε συγκεκριμένα σημεία του αστικού ιστού οι δρόμοι να καλυφθούν από μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Το οδόστρωμα πλημμύρισε σε βάθος, με τα νερά να παρασύρουν λάσπη και φερτά υλικά.
Στο σημείο χρειάστηκε η παρέμβαση μηχανημάτων του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, προκειμένου να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Παράλληλα, καταστηματάρχες και κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονη ανησυχία, καθώς –όπως επισημαίνουν– το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε έντονη βροχόπτωση.
Ευτυχώς, από την κακοκαιρία δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο οι εικόνες πλημμυρισμένων δρόμων προκαλούν προβληματισμό, ενόψει μάλιστα και της συχνότερης εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια.
Η κακοκαιρία “Κριστίν” προκάλεσε κι άλλα προβλήματα σε περιοχές της Ηλείας. Συγκεκριμένα στο Νεοχώρι Κυλλήνης χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από δύο σπίτια οικογένειες, καθώς έξω από τις οικίες είχε μεγάλη συγκέντρωση νερού. Η παλιά Πατρών Πύργου πλημμύρισε σε αρκετά σημεία. Εξαιτίας του νερού σημειώθηκε και τροχαίο κοντά στην Βάρδα. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε… στα κιγκλιδώματα. Ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός του οδηγού.
πηγη patrisnews
