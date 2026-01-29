Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο με οδοντίατρο – Βανδαλισμοί σε ιατρείο και επίθεση σε αστυνομικό

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, με πρωταγωνιστή 45χρονο οδοντίατρο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε ιατρείο παθολόγου στην πλατεία Γεωργίου, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεπλάκη σε νέο επεισόδιο σε κατάστημα εστίασης και επιτέθηκε σε αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βανδαλισμός στο ιατρείο διαπιστώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο παθολόγος εισήλθε στον χώρο και τον βρήκε κατεστραμμένο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε πρόσβαση με κλειδί.

Το συγκεκριμένο ιατρείο στεγαζόταν σε κοινό επαγγελματικό χώρο, καθώς ο παθολόγος είχε μισθώσει τμήμα του σε οδοντίατρο. Οι ζημιές εντοπίστηκαν αποκλειστικά στον χώρο του παθολόγου, χωρίς να έχει αφαιρεθεί χρηματικό ποσό ή εξοπλισμός, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο σκόπιμου βανδαλισμού. Ο παθών εκτιμά ότι το κόστος των καταστροφών ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, ο γιατρός προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον οδοντίατρο χωρίς αποτέλεσμα και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστου, ενώ ήρθε σε επαφή και με τους γονείς του μισθωτή. Οι τελευταίοι μετέβησαν στο σημείο και λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκε και ο οδοντίατρος.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 45χρονος βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση και προκάλεσε επεισόδιο σε κεντρική καφετέρια της περιοχής. Οι γονείς του ειδοποίησαν την Αστυνομία και, κατά την άφιξη ανδρών της Άμεσης Δράσης, ο οδοντίατρος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Μετά την επέμβαση των αστυνομικών, ο άνδρας συνελήφθη και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, μεταφέρθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Ρίου για εξέταση.