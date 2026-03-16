Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 16 Μαρτίου

Σήμερα, 16 Μαρτίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τη μνήμη του Οσίου Χριστοδούλου του Θαυματουργού του εν Πάτμω.

Τιμά επίσης τον Άγιο Σαβίνο τον Αιγύπτιο και τον Άγιο Ιουλιανό τον Μάρτυρα.

Όσιος Χριστόδουλος

Ο Όσιος Χριστόδουλος γεννήθηκε σε μία κωμόπολη κοντά στη Νίκαια της Βιθυνίας γύρω στο 1020 μ.Χ. Από νέος αποφάσισε να ακολουθήσει μοναχική ζωή. Μετέβη για ένα διάστημα στους Αγίους Τόπους, αλλά επανήλθε στην Μικρά Ασία, στο Όρος Λάτρος της Μυσίας. Οι επιδρομές όμως των Μουσουλμάνων τον αναγκάζουν σε φυγή και από το Λάτρος.Ύστερα από περιπλανήσεις, κατέφυγε στην Πάτμο.

Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας

Γεννήθηκε στην πόλη Ανάζαρβο της Δευτέρας Κιλικίας της Μ. Ασίας στα τέλη του 3ου μ. Χ. αιώνα. Η μητέρα του Ασκληπιοδώρα ήταν κρυφή Χριστιανή, είχε μεγάλη κατάρτιση και γνώση των Αγίων Γραφών μετέδωσε την πίστη και στον γιο της. Όταν άρχισαν οι διωγμοί των Χριστιανών από τον Διοκλητιανό, συνελήφθη, πέρασε από πολλά βασανιστήρια, αλλά δεν δέχθηκε ποτέ να αποκηρύξει την πίστη του. Βρήκε τελικά μαρτυρικό θάνατο.

Σήμερα γιορτάζουν οι:

Χριστόδουλος, Χριστοδούλη

Ιουλιανός, Ιουλιανή, Γιουλιανός