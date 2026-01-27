Πάτρα: Καταστροφές σε ιατρείο στην πλατεία Γεωργίου - Ζημιές άνω των 15.000 ευρώ

Άγνωστοι εισέβαλαν σε συστεγαζόμενα παθολογικό και οδοντιατρικό ιατρείο στο κέντρο της Πάτρας
Στόχος βανδαλισμού και διάρρηξης έπεσε ιατρείο που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου, στην καρδιά της Πάτρας, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Άγνωστοι δράστες παραβίασαν τον χώρο όπου λειτουργούν παθολογικό και οδοντιατρικό ιατρείο, καταστρέφοντας εξοπλισμό και υποδομές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση χρημάτων ή αντικειμένων, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο καθαρού βανδαλισμού.
Το περιστατικό δηλώθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές το πρωί της επόμενης ημέρας, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το ύψος των ζημιών εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
