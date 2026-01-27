Πάτρα: Κατεδαφίστηκε το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο

Στην κατεδάφιση του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΕ στον Άγιο Διονύσιο στην Πάτρα προχώρησαν οι σιδηροδρομικοί, με βασικό γνώμονα την ασφάλεια, όπως τόνισε ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών ΟΣΕ, Σταύρος Πήλιος.

Όπως ανέφερε, το κτίριο βρισκόταν σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, χαρακτηριζόταν ετοιμόρροπο και για τον λόγο αυτό είχε ήδη εκκενωθεί εδώ και καιρό. «Ο χώρος ήταν επικίνδυνος. Είχε εκκενωθεί για λόγους ασφάλειας και απλώς αναμέναμε την απαραίτητη έγκριση από την Πολεοδομία για να προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά το μέλλον του χώρου, ο γραμματέας ήταν σαφής, «κατά 90% δεν πρόκειται να γίνει τίποτα άλλο στο κτίριο. Η παρέμβαση περιορίστηκε στον καθαρισμό, την ασφάλεια του χώρου, της γραμμής του Προαστιακού αλλά και των περιοίκων».

Αναφερόμενος στην ιστορία του κτιρίου, ο κ. Πήλιος τόνισε ότι «δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το έτος κατασκευής του, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι το παλιό αμαξοστάσιο ανάγεται στην εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη». Τέλος, επιβεβαίωσε ότι το 1957 είχε πραγματοποιηθεί ανακαίνιση στο συγκεκριμένο κτίριο.