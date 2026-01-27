Σε βαρύ πένθος το 10ο Λύκειο Παραλίας Πατρών για την απώλεια της Αγγελικής Δρίβα και του Νίκου Βαβαρούτα

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση επικρατούν στο 10ο Λύκειο Παραλίας Πατρών μετά τον τραγικό χαμό της μαθήτριας Αγγελικής Δρίβα και του απόφοιτου του σχολείου, Νίκου Βαβαρούτα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στο φρικτό τροχαίο στην Παραλία Πατρών.

Σε ανακοίνωσή της, η σχολική κοινότητα εκφράζει τον ανείπωτο πόνο για την απώλεια των δύο νέων, τονίζοντας πως η είδηση έχει βυθίσει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε πένθος. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα λόγια μοιάζουν φτωχά μπροστά στο μέγεθος της οδύνης, ενώ η απουσία των παιδιών είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αποχαιρετούν την Αγγελική και τον Νίκο ως «τα παιδιά μας, τους μαθητές μας», που γνώρισαν μέσα από την καθημερινότητα της τάξης, τις προσπάθειες, τα χαμόγελα και τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί τους. Υπογραμμίζουν πως η παρουσία τους θα παραμείνει ζωντανή στις μνήμες όλων.

Παράλληλα, εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των δύο νέων, ευχόμενοι δύναμη και κουράγιο στους γονείς, τα αδέλφια και τους οικείους τους, ενώ κλείνουν το μήνυμά τους με λόγια παρηγοριάς και έναν τελευταίο συγκινητικό αποχαιρετισμό.