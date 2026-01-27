Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ηλεία: Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος - Κατάκολο

Ηλεία: Πεύκο έπεσε πάνω σε τρένο που εκτ...

Στο Νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτη στις αρμόδιες Αρχές, όταν κατά τη διέλευση τρένου από το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο, μεγάλο πεύκο έπεσε αιφνιδιαστικά πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Δείτε εικόνες

πηγη patrisnews

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους- 42 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ξανά από την Τετάρτη και νέο κύμα κακοκαιρίας το Σαββατοκύριακο

Η «Βιολάντα» ανακοινώνει άμεση βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ατύχημα Τρένο Πτώση Δέντρου Ηλεία

Ειδήσεις