Η «Βιολάντα» ανακοινώνει άμεση βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων

Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Νέα ανακοίνωση έβγαλε σήμερα η βιομηχανία «Βιολάντα» για το τραγικό δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες που προκλήθηκε μετά την έκρηξη στις εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα.

Η «Βιολάντα» ανακοίνωσε πως στηρίζει έμπρακτα της οικογένειες των θυμάτων της καταστροφική έκρηξης και φωτιάς, καταθέτοντας σταθερές μηνιαίες ενισχύσεις αλλά και 6 μισθούς για την κάλυψη των εξόδων.

Αναλυτικά αναμένεται να καταβάλλει κάθε μήνα τον μισθό των εργαζόμενων που σκοτώθηκαν, μέχρι την ημέρα που θα έβγαιναν στη σύνταξη αλλά και επιπρόσθετη ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών. Τέλος ανακοίνωσαν την άμεση καταβολή 6 μισθών για την κάλυψη των εξόδων που προέκυψαν από το δυστύχημα.

