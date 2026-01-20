Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2025

Το ρεκόρ όλων των προηγούμενων ετών «έσπασε» ο αριθμός των αιτήσεων συνταξιοδότησης που καταγράφηκε το 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ που αφορούν το σύνολο του έτους ο αριθμός των αιτήσεων έφτασε τις 225.800 ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021 όπου υποβλήθηκαν 212.151 αιτήσεις έναντι 211.135 το 2022 και 190.368, το 2023.

Οι περισσότερες αιτήσεις του έτους καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο, μήνα που υποβάλλουν αιτήσεις οι εκπαιδευτικοί (20.552), ενώ ακολουθούν ο Ιούλιος και ο Ιανουάριος 2025, μήνες που προτιμούν οι μισθωτοί καθώς δικαιούνται και ένα μέρος του δώρου Χριστουγέννων της επόμενης χρονιάς.

Την προηγούμενη δεκαετία κύματα μαζικής συνταξιοδότησης είχαν καταγραφεί το 2010, όταν επιβλήθηκε από το πρώτο μνημόνιο αύξηση των ορίων ηλικίας (135.000 αιτήσεις) αλλά και την περίοδο 1998-2006, όταν πραγματοποιήθηκαν οι μεγάλες εθελούσιες έξοδοι στον ΟΤΕ, στη ΔEΗ και στις τράπεζες.

Η νέα έξαρση των συνταξιοδοτήσεων οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό καθεστώς που ισχύει για τους εργαζόμενους συνταξιούχους καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλιση 4 στους 5 ελεύθερους επαγγελματίες που συνταξιοδοτούνται συνεχίζουν να εργάζονται.

Κατά τ' άλλα, η πρόσφατη έκθεση ΑΤΛΑΣ δείχνει ότι οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις (ληξιπρόθεσμες) ανέρχονται σε 15.462 ενώ οι μη ληξιπρόθεσμες σε περίπου 30.000. Την καλύτερη επίδοση πιστώνονται οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που εκδίδουν τις συντάξεις των ασφαλισμένων του πρώην ΙΚΑ (38%) ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται ο ρυθμός έκδοσης συντάξεων για τα ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών κλπ) που εντάχτηκαν στον ΕΦΚΑ και για τις συντάξεις του δημοσίου.

Οι υπηρεσίες του Φορέα πάντως καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες αιτήσεις καθώς τον Οκτώβριο ολοκλήρωσαν 23.400 αιτήσεις. Αν όμως συνεχιστούν να αυξάνονται, μήνα με το μήνα, οι νέες αιτήσεις απονομής, τότε η πίεση θα ενταθεί.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξημένη ροή συνταξιοδοτήσεων θα συνεχιστεί έως το 2027 όταν υπολογίζεται ότι θα έχει αποχωρήσει από την αγορά εργασίας η γενιά των baby boomers. δηλαδή συνολικά θα υπάρξουν πάνω από 800.000 αποχωρήσεις από το 2023.

Οι λόγοι που προκάλεσαν για άλλη μια χρονιά μαζική έξοδο των ασφαλισμένων από την εργασία τους

1. Ωρίμανση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος της γενιάς των baby boomers. Η εν λόγω γενιά που χαρακτηρίζεται από έκρηξη του αριθμού των γεννήσεων αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μεταξύ 1960 και 1965, πολύ αργότερα από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς οι Έλληνες για να αρχίσουν να γεννούν έπρεπε να αφήσουν πρώτα πίσω τις πληγές του Εμφυλίου και τη φτωχική δεκαετία του 1950. Σε εκείνη την πενταετία καταγράφονταν 170.000 γεννήσεις το χρόνο, τη στιγμή που σήμερα οι γεννήσεις δεν ξεπερνούν τις 90.000 το χρόνο.

2. Ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027. Tο θέμα της αύξησης των ορίων ηλικίας στη χώρα μας θα τεθεί στο τραπέζι τέλη του 2026 – αρχές 2027 με βάση τη μελέτη της Αναλογιστικής Αρχής η οποία εκπονείται κάθε τρία χρόνια και θα αποτυπώσει, όπως προβλέπουν οι ειδικοί, αύξηση του προσδόκιμου ζωής το οποίο σήμερα αντιστοιχεί σε 81.5 έτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Πάντως η υπουργός Εργασίας Νικη Κεραμέως έχει διαβεβαιώσει ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση για αλλαγή στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης»

3. Η θετική επίδοση του ΕΦΚΑ στη γρήγορη έκδοση των συντάξεων παρά την αυξημένη ροή των αιτήσεων. Ο ασφαλισμένος δεν ταλαιπωρείται όπως τα προηγούμενα χρόνια, εκτός αν εμπίπτει στις δύσκολες περιπτώσεις (διαδοχική, οφειλές, διεθνείς συντάξεις)

4. Η αιτία που έχει αυξήσει τη μαζική συνταξιοδότηση τα τελευταία χρόνια είναι η δυνατότητα που έχει πλέον ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτείται χωρίς να διακόπτει την εργασία, αξιοποιώντας το νέο καθεστώς όπου η σύνταξη καταβάλλεται στο ακέραιο στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Ειδικά στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματικών και αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων, 4 στους 5 που συνταξιοδοτούνται συνεχίζουν να εργάζονται. Οι εισφορές και ο πόρος του 10% που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ενισχύει τα έσοδα του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα όμως αυξημένες είναι και οι δαπάνες καθώς οι συντάξεις καταβάλλονται χωρίς το πέναλτι του 30%.

