Δυτική Ελλάδα: Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους- 42 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, και με ιδιαίτερη έμφαση στη Δυτική Ελλάδα, οι εντατικοί έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, αλλά και σε επιχειρήσεις ενοικίασης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους επαγγελματίες διανομείς και στους εργοδότες τους.

Κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 25 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 13.720 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 724 παραβάσεις σε οδηγούς –εκ των οποίων 32 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής– καθώς και 89 παραβάσεις σε επιβάτες.

Στη Δυτική Ελλάδα βεβαιώθηκαν συνολικά 42 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και απαιτεί συνεχή αστυνομική παρουσία και ενημέρωση των πολιτών.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις συνολικές παραβάσεις, οι 572 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων (31 διανομείς), οι 89 επιβάτες δικύκλων και οι 151 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία στέλνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, προχωρώντας σε αυστηροποίηση των ποινών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων, αντίστοιχο πρόστιμο για τους επιβάτες, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.