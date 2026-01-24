Πάτρα: Δύο νεκροί σε φρικτό τροχαίο στην Παραλία- ΙΧ προσέκρουσε πάνω σε φανάρι- ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, περίπου 19 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.