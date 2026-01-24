Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Δύο νεκροί σε φρικτό τροχαίο στην Παραλία- ΙΧ προσέκρουσε πάνω σε φανάρι- ΦΩΤΟ

Πάτρα: Δύο νεκροί σε φρικτό τροχαίο στην...

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος των σχολείων της Παραλίας Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε φωτεινό σηματοδότη έξω από σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, οι δύο επιβαίνοντες του οχήματος, περίπου 19 ετών, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από την Τροχαία.

Ειδήσεις Τώρα

Μινεάπολη: Οργή μετά τον θάνατο του 37χρονου από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα- Ο Τραμπ στρέφεται κατά των τοπικών Αρχών

Δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Ο πατέρας του 25χρονου θύματος συγκλονίζει- «Η νταλίκα έκανε αριστερά και δεν τον είδε»

ΟΗΕ: Ο πλανήτης κινδυνεύει με «παγκόσμια χρεοκοπία νερού»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο Δυστύχημα Ακτή Δυμαίων Παραλία Πατρών

Ειδήσεις