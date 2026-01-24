Δυστύχημα στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Ο πατέρας του 25χρονου θύματος συγκλονίζει- «Η νταλίκα έκανε αριστερά και δεν τον είδε»

Η Ναύπακτος πενθεί μετά τον θάνατο ενός 25χρονου οδηγού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μηχανή του στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Ο νεαρός, καταγόμενος από την Πάτρα και μόνιμος κάτοικος Ναυπάκτου, εργαζόταν στον χώρο της εστίασης. Το δυστύχημα συνέβη το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 9, στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.

Ο πατέρας του άτυχου Σπύρου μίλησε στο newsit.gr για την αδιανόητη απώλεια που βιώνει: «Έχουν κοπεί τα πόδια μου, δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει συμβεί.

Ξύπνησε το πρωί το παλικάρι μου 24 ετών να πάει στην δουλειά του που είναι μηχανολόγος στην Mercedes, και όταν έφτασε στην κορυφή της γέφυρας του Ρίου και είχαν κλείσει στην γέφυρα την δεξιά λωρίδα με κώνους.

Πήγαινε η νταλίκα νοητά στις κλεισμένες λωρίδες και αφού είδε τελευταία στιγμή πήγε να μπει στην αριστερή λωρίδα που ερχόταν ο Σπύρος μου και δεν τον είδε και το παλικάρι μου έπεσε από πίσω του με την μηχανή και έγινε το μοιραίο. Υπήρχε μάρτυρας που μου είπε “δεν σου λέω τώρα τι έγινε, θα σου πω άλλη στιγμή” δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγινε».