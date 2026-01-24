Μινεάπολη: Οργή μετά τον θάνατο του 37χρονου από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα- Ο Τραμπ στρέφεται κατά των τοπικών Αρχών

Τον πυροβόλησαν πολλές φορές

Ένταση επικρατεί στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος πυροβολήθηκε θανάσιμα το Σάββατο (24/1) από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό με εμπλοκή ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας, τον οποίο δεν κατονόμασε, ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Όπως λέει η αστυνομία της περιοχής, ο 37χρονος είχε άδεια οπλοφορίας. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι». Ο άνδρας σκοτώθηκε επί τόπου και στη συνέχεια ελήφθησαν «μέτρα ελέγχου του πλήθους» αφού περίπου 200 «ταραξίες», λέει το υπουργείο, άρχισαν να παρεμποδίζουν και να επιτίθενται στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

BREAKING: Fires reported on streets in Minneapolis as unrest continues. Authorities are responding while leaders call for calm and de-escalation.
#Minneapolis #BreakingNews #Unrest #BREAKING
— Dhanjiv Pandey (@Dhanjivpandey) January 24, 2026

Ο πράκτορας που πυροβόλησε θανάσιμα τον άνδρα στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας είναι βετεράνος της Συνοριοφυλακής (Border Patrol) με οκταετή προϋπηρεσία, σύμφωνα με ανακοίνωση ομοσπονδιακών αξιωματούχων, μεταδίδει το Associated Press. Νέο σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο Σε βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα που περιήλθε στην κατοχή του AP, ακούγονται διαδηλωτές να σφυρίζουν και να εκτοξεύουν ύβρεις κατά των πρακτόρων στη Λεωφόρο Nicollet. Το βίντεο δείχνει έναν πράκτορα να σπρώχνει ένα άτομο (που φοράει καφέ σακάκι, πράσινη φούστα και μαύρο καλσόν και κρατά ένα μπουκάλι νερό). Το άτομο αυτό απλώνει το χέρι του προς έναν άνδρα και οι δυο τους ενώνονται. Ο άνδρας, ο οποίος φοράει καφέ σακάκι και μαύρο καπέλο, φαίνεται να κρατά το τηλέφωνό του στραμμένο προς τον πράκτορα. Ο ίδιος πράκτορας σπρώχνει τον άνδρα στο στήθος και οι δύο τους πέφτουν προς τα πίσω. Το βίντεο μεταφέρεται για λίγο σε άλλο σημείο του δρόμου και στη συνέχεια επιστρέφει στα δύο άτομα τη στιγμή που απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Η εστίαση αλλάζει ξανά και στη συνέχεια δείχνει τρεις πράκτορες να περικυκλώνουν τον άνδρα. Σύντομα, τουλάχιστον επτά πράκτορες τον έχουν περικυκλώσει. Ένας βρίσκεται στην πλάτη του άνδρα, ενώ ένας άλλος, που φαίνεται να κρατά κάτι στο χέρι του και καταφέρει ένα χτύπημα στο στήθος του άνδρα. Αρκετοί πράκτορες προσπαθούν να φέρουν τα χέρια του άνδρα πίσω από την πλάτη του, ενώ εκείνος φαίνεται να προβάλλει αντίσταση. Καθώς του τραβούν τα χέρια, το πρόσωπό του γίνεται για λίγο ορατό στην κάμερα. Ένας πυροβολισμός αντηχεί, αλλά καθώς οι πράκτορες έχουν περικυκλώσει τον άνδρα, δεν είναι σαφές από πού προήλθε. Πολλοί πράκτορες οπισθοχωρούν μετά τον πυροβολισμό. Ακούγονται και άλλοι πυροβολισμοί. Οι πράκτορες απομακρύνονται και ο άνδρας κείτεται στον δρόμο.

Another angle showing the ICE shooting incident in Minneapolis.
— Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Ο Τραμπ κατηγορεί τις τοπικές Αρχές Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη μέσω των social media, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση κατά του κυβερνήτη της Μινεσότα και του δημάρχου της Μινεάπολης, με μια ανάρτηση που κλιμακώνει τις εντάσεις αντί να κατευνάζει το χάος. Ο Τραμπ κοινοποίησε φωτογραφίες του όπλου που οι αξιωματούχοι μετανάστευσης υποστήριξαν ότι βρέθηκε στο σημείο, σχολιάζοντας: «Τι συμβαίνει με αυτό; Πού είναι η τοπική αστυνομία; Γιατί δεν τους επετράπη να προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE;», Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Γουόλς και Φρέι ότι «υποκινούν εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους». Παράλληλα, τους απέδωσε ευθύνες για μια σειρά υποθέσεων απάτης στη Μινεσότα που αφορούν κυβερνητικά προγράμματα και κατηγορούμενους με καταγωγή από τη Σομαλία. Η ανάρτηση του Τραμπ αποκλίνει σημαντικά από τις δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επισκεπτόμενος τη Μινεάπολη αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι επιθυμεί να «πέσουν οι τόνοι». Μετά τη δολοφονία, πέταξαν χημικά Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πράκτορες εκτόξευαν χημικά, μεταξύ των οποίων και δακρυγόνα, καθώς διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν στην περιοχή. Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας. Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε. Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή». «Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε. Τον πυροβόλησαν πολλές φορές Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς καλωδιακούς σταθμούς δείχνει ανθρώπους που φορούν μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα να παλεύουν με έναν άνδρα στον δρόμο και να τον έχουν ακινητοποιήσει. Λίγο μετά, ακούγονται πυροβολισμοί, ο άνδρας πέφτει περισσότερο στο έδαφος και ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί.

A man has been shot and killed by Border Patrol in #Minneapolis
— Heartland Journal (@millcreekview) January 24, 2026