Κατολίσθηση στην επαρχιακή οδό Πτέρης - Καλαβρύτων

Κάτολισθηση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Πτέρης – Καλαβρύτων, σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Κατολίσθηση φερτών υλικών και μικρών βράχων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην επαρχιακή οδό Πτέρης – Καλαβρύτων, στο ύψος της περιοχής Άγιος

Παντελεήμονας. Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε αμέσως και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Αχαΐας βρέθηκαν στο σημείο, απομακρύνοντας από το οδόστρωμα τα υλικά και πραγματοποιώντας την διάνοιξη του δρόμου.

Η επαρχιακή οδός δόθηκε άμεσα σε κυκλοφορία.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης: «Η μικρή αυτή κατολίσθηση κινητοποίησε άμεσα την Πολιτική Προστασία και έγινε ό,τι προβλέπεται ώστε να δοθεί ο δρόμος με ασφάλεια στην κυκλοφορία. Είναι από αυτά τα προβλήματα που συμβαίνουν μετά από φαινόμενα όπως αυτά που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και να δοκιμαστούν τέτοια σημεία στον ορεινό όγκο του Νομού μας.

Ως Πολιτική Προστασία παρακολουθούμε την λειτουργία όλου του οδικού δικτύου στην Αχαΐα, το οποίο δεν χρειάστηκε να κλείσει καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας σε κανένα σημείο με τις παρεμβάσεις που είχαμε ήδη κάνει.

Εξακολουθούμε να είμαστε σε ετοιμότητα να παρέμβουμε οπουδήποτε χρειαστεί καθώς είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, κάτι που δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε.