Πάτρα: Ληστεία σε βενζινάδικο- Άρπαξαν 460 ευρώ με απειλή μαχαιριών

Δύο ληστές, με κουκούλες και μαχαίρια, εισέβαλαν τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πάτρα και άρπαξαν τις εισπράξεις.

Συγκεκριμένα, απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και απέσπασαν περίπου 460 ευρώ, πριν εξαφανιστούν.

Η ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.