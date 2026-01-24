Back to Top
Ικαρία: Ναυάγιο μεταναστών- Νεκροί ένα 4χρονο αγόρι και μια γυναίκα

Τραγικό συμβάν

Ένα τετράχρονο αγόρι και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους στην Ικαρία, μετά την αποβίβαση περίπου 50 μεταναστών σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν από τα πλωτά μέσα και το ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος, που συμμετέχουν στην εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε από αέρος στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της Ικαρίας και περισυνελλέγη από πλωτό του Λιμενικού σε απόσταση δύο ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού, για να μεταφερθεί στη συνέχεια στο Καρλόβασι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το σκάφος άφησε τους επιβαίνοντες κοντά στα βράχια, όμως ορισμένοι εξ αυτών -ανάμεσά τους και τα δύο θύματα- δεν κατάφεραν να βγουν στην ακτή. Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που διευκολύνει το έργο των αρχών, στις οποίες συνδράμουν: ένα πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων, ενώ μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

