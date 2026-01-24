Τραμπ: Δασμοί 100% στον Καναδά αν προχωρήσει σε συμφωνία με την Κίνα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 100% σε όλα τα καναδικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, σε περίπτωση που ο Καναδάς συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψει στον Καναδά να λειτουργήσει ως «κόμβος μεταφόρτωσης» κινεζικών προϊόντων με προορισμό τις ΗΠΑ.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ πιστεύει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε “Drop Off Port” για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην ίδια ανάρτηση, υποστήριξε ότι «η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά», κάνοντας λόγο για πλήρη αποδόμηση των καναδικών επιχειρήσεων, του κοινωνικού ιστού και του τρόπου ζωής της χώρας.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι, εφόσον υπάρξει συμφωνία Καναδά–Κίνας, οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν άμεσα στην επιβολή δασμού 100% «σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της σκληρής εμπορικής γραμμής που ακολουθεί η Ουάσιγκτον έναντι του Πεκίνου, αλλά και της αυξανόμενης πίεσης προς συμμάχους των ΗΠΑ να μην ενισχύουν τις οικονομικές τους σχέσεις με την Κίνα.