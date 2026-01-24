Νέα δολοφονία της ICE στη Μινεάπολη- Ομοσπονδιακοί σκότωσαν εν ψυχρώ πολίτη

Σύμφωνα με τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, το οποίο επικαλείται βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας ακινητοποιήθηκε στο έδαφος από αρκετούς πράκτορες και δέχθηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς .

Τον πυροβόλησαν πολλές φορές ενώ ήταν στο έδαφος

Ο Γουόλς, στέλεχος των Δημοκρατικών, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Λευκό Οίκο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς. Κάλεσε τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την επιχείρηση καταστολής στην πολιτεία του, ενώ οι λεπτομέρειες γύρω από το περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως γνωστές.

Νέα δολοφονία από την ICE στη Μινεάπολη , περίπου δύο εβδομάδες μετά την εκτέλεση της Ρενέ Γκουντ. Θύμα ένας 51χρονος άνδρας, που οι πράκτορες πυροβόλησαν αλλεπάλληλες φορές αφού πρώτα τον είχαν ακινητοποιήσει.

«Η γερουσιαστής των Δημοκρατικών από τη Μινεσότα, Έιμι Κλόμπουσαρ, επιβεβαίωσε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: "Βγάλτε την ICE από την πολιτεία μας ΤΩΡΑ"».

Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, παρευρισκόμενοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο φωνάζοντας κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποκαλώντας τους «δειλούς» και απαιτώντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ένας από τους πράκτορες απάντησε ειρωνικά καθώς αποχωρούσε, λέγοντάς τους περιπαικτικά: «Boo hoo» (κλάψτε).

Αρχηγός αστυνομίας Μινεάπολης: Ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχείρησαν να μας αποκλείσουν από τη σκηνή του εγκλήματος

Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει η δολοφονία του πολίτη στη Μινεάπολη, καθώς ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Μπράιαν Ο’Χάρα, αποκάλυψε στο CNN ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιχείρησαν να εμποδίσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο των πυροβολισμών.

Ο Ο’Χάρα έδωσε ρητή εντολή στους αστυνομικούς του να παραμείνουν στο σημείο, τηρώντας το πρωτόκολλο για τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι είχαν μπλοκάρει τους κρατικούς ερευνητές, εμποδίζοντάς τους να συμμετάσχουν στην εξέταση του περιστατικού.

Οι ομοσπονδιακές Αρχές λένε πως «ήταν οπλισμένος»

Από την πλευρά τους, οι ομοσπονδιακές αρχές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος. Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), ο ύποπτος «έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες», ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα και φωτογραφία του φερόμενου όπλου, το οποίο φαίνεται να είναι ένα Sig Sauer Emperor Scorpion.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο άνδρας κρατούσε το όπλο τη στιγμή που δέχθηκε τα πυρά, καθώς και αν διέθετε τη νόμιμη άδεια οπλοφορίας που απαιτείται στην πολιτεία της Μινεσότα.