Τεχεράνη: Αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανή αμερικανική επίθεση- Σε καταφύγιο ο Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται «πληροφορίες που έλαβε» η ιστοσελίδα, ο Χαμενεΐ κρύφτηκε μετά την εκτίμηση ανώτερων αξιωματούχων ότι «αυξήθηκε ο κίνδυνος πιθανής επίθεσης από τις ΗΠΑ », καθώς οι ΗΠΑ μετακινούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή.

Μια πιθανή επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν φαίνεται πιο πιθανή από ποτέ, με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να φέρεται να έχει κρυφτεί σε καταφύγιο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη ιστοσελίδα Iran International, καθώς η χώρα προετοιμάζεται εν μέσω εντάσεων από τη βίαιη καταστολή πρόσφατων διαδηλώσεων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.<br>The facility is described as a… <a href="https://t.co/Iw2HyEIf7t">pic.twitter.com/Iw2HyEIf7t</a></p>— Iran International English (@IranIntl_En) <a href="https://twitter.com/IranIntl_En/status/2015054023972311373?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το δημοσίευμα προσθέτει ότι το καταφύγιο του ανώτατου ηγέτη είναι οχυρωμένο και διαθέτει ένα σύστημα «διασυνδεδεμένων τούνελ».

Ενώ ο Χαμενεΐ κρύβεται, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, φέρεται να έχει αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες του γραφείου του πατέρα του και λειτουργεί ως «κύριος δίαυλος επικοινωνίας» με τους ηγέτες της κυβέρνησης, σύμφωνα με την αναφορά.

Με «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί το Ιράν

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Τεχεράνη στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση ως «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Οποιαδήποτε επίθεση, είτε περιορισμένη είτε ευρείας κλίμακας, θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, ενόψει της άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

«Ελπίζουμε ότι η στρατιωτική αυτή ενίσχυση δεν προορίζεται για πραγματική σύγκρουση, ωστόσο ο στρατός μας είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, τα πάντα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμερικανικό αεροπλανοφόρο και τρία αντιτορπιλικά κινούνται προς το Ιράν

Η ανησυχία έχει ενταθεί από τη στιγμή που ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά κατευθυνόταν προς το Ιράν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και η σχετική ομάδα κρούσης του πέρασαν πριν από δύο ημέρες από το στενό της Μαλάκκα μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας και βρίσκονται τώρα στον Ινδικό Ωκεανό, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να προσδιορίσουν τον ακριβή προορισμό τους.