Τραγωδία στα Τρίκαλα: «Ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη»- Τι λένε για τα θύματα συγγενείς και φίλοι- Στη Ναύπακτο διορισμένη η κόρη της Αγάπης

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης

Μητέρες και γιαγιάδες, γυναίκες του μόχθου, σύζυγοι και εργάτριες. Γυναίκες που στάθηκαν στήριγμα στις οικογένειές τους και δούλευαν ακόμη και τη νύχτα, για να κρατήσουν όρθια τα σπίτια τους ή για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα και να φτάσουν στη σύνταξη. Οι ζωές και οι προσωπικές διαδρομές της Έλενας, της Βασιλικής, της Βούλας, της Αναστασίας και της Αγάπης, που χάθηκαν στην τραγωδία του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, προκαλούν βαθιά συγκίνηση. «Ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη»

Η Αγάπη Μπουνόβα ήταν η τελευταία γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης. Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες. «Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα. «Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Αγάπη Μπουνόβα, (φωτο απο protothema)

Πριν από 6 μήνες ήρθε από τη Γερμανία η 56χρονη Αναστασία

Η Αναστασία Νάσιου είχε έρθει πριν από έξι μήνες στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου ζούσε από το 1988 και εργαζόταν για τα ένσημα. «Το κορίτσι μου... το κορίτσι μου» λέει κλαίγοντας η μητέρα της περιγράφοντας ότι «είχαμε μιλήσει την Κυριακή και μου είχε πει να πάει στη Βιολάντα να κόψει την πίτα και της είπα "να περάσεις καλά». «Η Αναστασία δούλευε από το 1989 στη Γερμανία, πήρε σύνταξη ο σύζυγός της και ήρθε μαζί του. Τη δουλειά που έκανε στη Γερμανία την έκανε και εδώ, γι' αυτό και την προσέλαβαν αμέσως» περιγράφει από την πλευρά του ο πατέρας της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 56χρονη κόρη του εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα»

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

Αναστασία Νάσιου (φωτό από protothema)

«Δούλευε νύχτα για να είναι με τα παιδιά της, 3 και 5 ετών»

Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη «δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της» είπε για την άτυχη γυναίκα ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρας, Ηλίας Κουκουτσέλος που ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια αλλά στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη (φωτό από protothema)



Ήταν μητέρα ενός 13χρονου

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα.

Η Έλενα Κατσαρού (φωτο από protothrma)

Βαρύ πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβαλα που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.