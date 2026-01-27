Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που ...

Σε εξέλιξη η διαδικασία ιστοσυμβατότητας προκειμένου να μεταμοσχευτούν

 Δύο ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση νεφρού εντός των επόμενων ωρών, χάρη στη δωρεά οργάνων 48χρονης γυναίκας, η οποία κατέληξε έπειτα από νοσηλεία στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας από ρήξη ανευρύσματος.

Παράλληλα, δύο έως τέσσερις ακόμη ασθενείς αναμένεται να υποβληθούν τις προσεχείς ημέρες σε μεταμόσχευση κερατοειδούς, από μοσχεύματα που προέρχονται από τη δωρεά οργάνων της ίδιας γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεφροί μεταφέρθηκαν στο Μεταμοσχευτικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος ιστοσυμβατότητας. Εντός των προσεχών ωρών αναμένεται να οριστικοποιηθεί η επιλογή των ληπτών, στους οποίους θα μεταμοσχευθούν. Οι κερατοειδείς μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Οφθαλμών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ. Το ήπαρ της 48χρονης, για τη λήψη του οποίου είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» ειδική ομάδα από το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, κρίθηκε τελικά ακατάλληλο για μεταμόσχευση.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα: Βρέθηκε και η 5η σορός εργαζομένης

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και τραυμάτισε 4 εργάτες, τον έναν τον πέταξε στον αέρα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες ξανά από αύριο -Νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Δωρεά οργάνων Μεταμόσχευση Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις