Θεσσαλονίκη: Η στιγμή που έσπασε αγωγός της ΕΥΑΘ και τραυμάτισε 4 εργάτες, τον έναν τον πέταξε στον αέρα

Την τρομακτική στιγμή που ένας αγωγός της ΕΥΑΘ έσπασε την ώρα που εργάζονταν σε αυτόν τέσσερις υπάλληλοι της εταιρείας με αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών κυριολεκτικά να εκτοξευτεί στον αέρα κατέγραψαν κάτοικοι της οδού Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ατύχημα σημειώθηκε ενώ εργάτες της ΕΥΑΘ επιχειρούσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας να επιδιορθώσουν βλάβη σε αγωγό.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι επί μια ώρα άκουγαν έναν δυνατό θόρυβο ενώ στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε θόρυβος σαν έκρηξη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τότε ήταν που ο αγωγός έσπασε και ένας από τους εργάτες πετάχτηκε στον αέρα πριν να πέσει μέσα στον αγωγό και να τραυματιστεί στο πόδι.