Τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα: Βρέθηκε και η 5η σορός εργαζομένης

Το τελευταίο θύμα είναι η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος μητέρα και γιαγιά. Η σορός της γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στο ισόγειο της βιομηχανίας Βιολάντα.

Οι αρχές, από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος , προσπαθούσαν να βρουν τις σορούς των γυναικών που εργάζονταν στο βιομηχανία της Βιολάντα όταν σημειώθηκε η έκρηξη και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνταν.

Βρέθηκε η σορός και της 5ης αγνοούμενης γυναίκας, που εργαζόταν στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα , τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης που προκάλεσε και τη φονική φωτιά.

Η Έλενα, η Σταυρούλα, η Βάσω, η Αναστασία και η Αγάπη, ήταν οι 5 σκληρά εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες και σύζυγοι που άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη ενώ δούλευαν.

Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί για τις εργαζόμενες που έφυγαν άδικα στο νυχτοκάματο, όταν έγινε η έκρηξη που διέλυσε ολόκληρο το εργοστάσιο.

Οι σοροί που ανασύρθηκαν από τη βιομηχανία της Γιολάντα, έχουν μεταφερθεί σε εργαστήριο της Αθήνας ώστε να γίνει άμεσα η ταυτοποίηση των σορών. Οι συγγενείς των γυναικών έχουν δώσει ήδη DNA. Σκοπός των αρχών είναι να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση και να αποδοθούν οι σοροί στις οικογένειές ώστε να γίνουν οι κηδείες.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη. Μέχρι στιγμής οι ερευνητές «βλέπουν» διαρροή προπανίου, ενός αερίου που δεν ανιχνεύεται εύκολα μιας και είναι άχρωμο και άοσμο.

Η διοίκηση της Βιολάντα, στη νέα ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το πρωί για την έκρηξη, υποστηρίζει πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε έως και 8 χλμ μακριά από το σημείο που βρίσκεται η βιομηχανία. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι γλίτωσαν από την τραγωδία με μερικά τραύματα είτε γιατί βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρου του εργοστασίου για διάλειμμα είτε επειδή το ωστικό κύμα τους πέταξε μέτρα μακριά.

Οι 5 γυναίκες φέρεται πως πέθαναν ακαριαία.