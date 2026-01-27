Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μικροπωλητές- Οι άδειες και τα προϊόντα που επιτρέπονται

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών, ανακοινώνεται, ότι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς 2026 (Τσικνοπέμπτη 12 Φεβρουαρίου, Καρναβάλι των μικρών 14 και 15 Φεβρουαρίου, τελευταίου τριημέρου Αποκριάς 20 έως 22 Φεβρουαρίου και Καθαράς Δευτέρας 23 Φεβρυαρίου), o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής πώλησης των παρακάτω ειδών, να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του νέου Δημαρχείου (Παλαιό Αρσάκειο, Μαιζώνος 19) και να καταθέσουν αίτηση, από Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου μέχρι και Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών των εκδηλώσεων ορίζεται ως εξής:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

(μια ημέρα) επί της οδού Γερμανού από την 25η Μαρτίου έως την Βασιλείου Ρούφου. 20 άδειες.

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

(δύο ημέρες) περιμετρικά της Πλατείας Υψηλών Αλωνίων επί του οδοστρώματος των οδών Υψηλών Αλωνίων και Αθανασίου Διάκου. 20 άδειες

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟΚΡΙΩΝ

επί του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη έως τη Ρήγα Φεραίου. 70 άδειες

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

(μία ημέρα)

στην Πλαζ ΕΟΤ Πατρών (έμπροσθεν της εισόδου των εγκαταστάσεων της Πλάζ), και στο Νότιο Πάρκο Πατρών.

50 άδειες (25 στην Πλαζ, 25 στο Ν. Πάρκο)