Γιαννόπουλος στο thebest για την άφαντη Λόρα: «Σίγουρα, υπάρχουν τρίτα άτομα. Σίγουρα, είναι καλά κρυμμένη»

Με αυξανόμενη ανησυχία παρακολουθούν οι αστυνομικές αρχές και η κοινωνία της Πάτρας την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας Λομπτέφ από το Ρίο, με τον πρόεδρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστα Γιαννόπουλο, να εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα.

Η εξαφάνιση της ανήλικης, στις 8 Ιανουαρίου, εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς παρά την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και την ενεργοποίηση του Amber Alert, δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της, παρά μόνο κάποια βίντεο από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισής της.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο κ. Γιαννόπουλος εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς την εκτίμησή του, τονίζοντας πως τα δεδομένα της υπόθεσης δεν αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες: «Σίγουρα, υπάρχουν τρίτα άτομα. Σίγουρα, είναι καλά κρυμμένη. Όταν βγαίνει Amber Alert, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάπου και να μην την έχει δει κάποιος. Όταν δεν την βλέπει κάποιος, δεν υπάρχει».

Όπως σημειώνει, το «Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή, με την ανταπόκριση της κοινωνίας να παραμένει έντονη: «Αυτό που θέλουμε, να δημιουργούμε σε κάθε περίπτωση, είναι αυτά τα παιδιά, να γίνονται παιδιά όλων μας και αυτό έχει γίνει με τη Λόρα. Είναι παιδί όλων μας και φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά. Ο κόσμος έχει το νου του, την ψάχνει, δεν έχει πάψει να ενδιαφέρεται, παρότι έχει κοπάσει η δημοσιότητα της υπόθεσης, σε σχέση με τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης. Δεχόμαστε όλες τις πληροφορίες και άμεσα τις προωθούμε στις αρχές για να τις ερευνήσουν. Εμείς ως Χαμόγελο είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με το εξωτερικό».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννόπουλος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές προσεγγίζονται τέτοιες υποθέσεις στον δημόσιο λόγο, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία χάνεται μέσα σε ατελέσφορες συζητήσεις: «Κουράστηκα, να πηγαίνω καλεσμένος και να ακούω τους υπολοίπους να κουτσομπολεύουν. Η μάνα, ο πατέρας, ο σκύλος… δεν ωφελούν αυτά. Πρέπει να είμαστε χρήσιμοι για να βρούμε την κοπέλα και να είναι καλά γιατί δυστυχώς η εικόνα από κορίτσια που έχουν βρεθεί, είναι άσχημη».

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη Λόρα Λομπτέφ εξαφανίστηκε το πρωί της 8ης Ιανουαρίου 2026, στις 07:30, από την περιοχή του Ρίου Πατρών και είναι γερμανικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε άμεσα για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της την ίδια ημέρα. Στις 11 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Amber Alert Hellas, καθώς κρίθηκε ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα έχει ύψος 1,60 μ., βάρος 50 κιλά, ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Οι αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνισή της να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία ή με το «Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.