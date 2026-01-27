Σε 1,5 χρόνο σε πλήρη λειτουργία το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στο Φλόκα- Εντός του χρονοδιαγράμματος η πρόοδος του έργου

Σε ενάμιση χρόνο αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, ένα έργο που αφορά τη συνολική διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή και την περιβαλλοντική της θωράκιση.

Οι εργασίες προχωρούν, σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το έργο θα ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ.) Νομού Αχαΐας και δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, η πρόοδος του έργου είναι εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ ήδη έχουν εκταμιευθεί σημαντικά κονδύλια από τη δεσμευμένη χρηματοδότηση: «Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στο Φλόκα εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, που μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι για την ολοκλήρωσή του, σε ενάμιση χρόνο. Ήδη από τη δεσμευμένη χρηματοδότηση έχουν απορριφθεί 5 εκατ. ευρώ, τα οποία και σταδιακά θα αυξάνονται βάσει της προόδου των εργασιών».

Παράλληλα, ο ΣΥ.ΔΙ.ΣΑ. Αχαΐας παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης του έργου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να επισκεφθούν το εργοτάξιο και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά την εξέλιξη των εργασιών: «Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αχαΐας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου και μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προσκληθεί στο εργοτάξιο και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου με σκοπό να δουν από κοντά την πρόοδο των εργασιών. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που θα μας εξασφαλίσει σύγχρονη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή μας και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρει.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας υπογραμμίζει πως παράλληλα με την υλοποίηση της Μονάδας, διεκδικούνται και αντισταθμιστικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή: «Παράλληλα, με την κατασκευή της Μονάδας, ωστόσο, διεκδικούμε και μία σειρά από αντισταθμιστικά έργα στην περιοχή, όπως η βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου προς το Φλόκα, αλλά και την παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης».

Η Μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται και τα τρία ρεύματα αποβλήτων, με ιδιαίτερα χαμηλό υπόλειμμα, γεγονός που θα επιτρέψει στην περιοχή να επιτύχει στόχο ταφής κάτω του 10%. Η χρηματοδότηση της Μονάδας προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 55 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την εξαετή λειτουργία από τον ανάδοχο, το συνολικό ύψος της σύμβασης φτάνει τα 94 εκατ. ευρώ.