Πάτρα: Στη φυλακή 60χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Είχε επιτεθεί με μαχαίρι στη σύζυγό του

Στη φυλακή οδηγείται άνδρας περίπου 60 ετών από την Πάτρα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της συζύγου του, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών.

Το Δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 9 μηνών, επιπλέον 6 μήνες και χρηματικό πρόστιμο 800 ευρώ, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι ο καταδικασθείς θα εκτίσει στο σύνολό της την ποινή του.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου τρεις μήνες, έπειτα από καταγγελία της συζύγου του, σύμφωνα με την οποία ο άνδρας της είχε επιτεθεί με μαχαίρι, προκαλώντας της τραυματισμό και επιχειρώντας να της επιφέρει επικίνδυνη σωματική βλάβη. Όπως κατέθεσε η γυναίκα, οι επιθέσεις και οι απειλές σε βάρος της ήταν επαναλαμβανόμενες, μετατρέποντας την καθημερινότητά της σε εφιάλτη μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη άμεσα, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ αρχικά η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε προκειμένου να προσκομιστεί ιατροδικαστική έκθεση. Στη συνέχεια αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή εστία και η απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας ή προσέγγισης της συζύγου του σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Κατά την τελική εκδίκαση, το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, της ενδοοικογενειακής απειλής, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων και την επιβολή αυστηρών ποινών στους δράστες.

Πληροφορίες: Εφημερίδα «Γνώμη»