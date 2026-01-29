Αναστάτωση στο ΠΓΝΠ: 22χρονος συνελήφθη έξω από την Παιδιατρική

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 22χρονος Ρομά, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (29/1) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική, όταν άρχισε να προκαλεί φθορές σε τοίχο του νοσοκομείου, ενώ ταυτόχρονα φώναζε και δημιουργούσε έντονη αναστάτωση. Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν έθεσε σε λειτουργία συσκευή αναπαραγωγής μουσικής σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας σοβαρά τη λειτουργία της κλινικής και την ηρεμία των νοσηλευόμενων παιδιών.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Ο 22χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πατρών.