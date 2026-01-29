Σε κίνδυνο τα ελληνικά Πανεπιστήμια λόγω δημογραφικού- Τι λέει ο Πρύτανης Πατρών Χρήστος Μπούρας

Στο περιθώριο της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Το δημογραφικό πρόβλημα ανέδειξε ως κορυφαία πρόκληση για τη βιωσιμότητα των ελληνικών πανεπιστημίων ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, κατά τη διάρκεια της 110ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιείται στον Βόλο υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Όπως τόνισε, χωρίς άμεσα μέτρα, τα ελληνικά ΑΕΙ κινδυνεύουν να οδηγηθούν σε ερήμωση.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε είναι το δημογραφικό, γιατί τα ελληνικά πανεπιστήμια θα απειληθούν σύντομα από το φαινόμενο της ερημοποίησης», προειδοποιώντας ότι στο άμεσο μέλλον οι διαθέσιμες θέσεις ενδέχεται να είναι περισσότερες από τους υποψήφιους φοιτητές. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε κλείσιμο δημοσίων πανεπιστημίων.
Παράλληλα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών τόνισε ότι το ίδρυμα έχει ήδη εκπονήσει έναν συνεκτικό οδικό χάρτη με στόχο την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού προϋποθέτει την ύπαρξη των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων, ζητήματα βίζας και γενικότερα ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο.
