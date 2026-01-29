Αλεξανδρούπολη: Πέθανε 5χρονος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης από την είδηση του θανάτου πεντάχρονου που τις τελευταίες μέρες είχε εμφανίσει συμπτώματα ίωσης.

Σύμφωνα με το e-evros.gr το άτυχο 5χρονο παιδί παρουσίαζε συμπτώματα ίωσης τις τελευταίες ημέρες.

Όταν όμως έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ωστόσο ούτε από την ιατροδικαστική εξέταση κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με σαφήνεια η αιτία θανάτου. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν ιστολογικά δείγματα, τα οποία απεστάλησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι γονείς του παιδιού είναι στρατιωτικοί και γνωστοί στην τοπική κοινωνία, κατάγονται από τον Έβρο και υπηρετούν στην περιοχή.