Στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» με γρίπη 4χρονος – Διακομίστηκε με ανακοπή στο νοσοκομείο

Ώρες αγωνίας για ένα παιδί 4 ετών που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο παίδων «Αγία Σοφία», με συμπτώματα γρίπης.

Ο 4χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» από χθες, Τρίτη 27.1.2026, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για η ζωή του παιδιού καθώς έφτασε με ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι που κατοικεί σε περιοχή της Αττικής μετέφεραν στο νοσοκομείο οι γονείς του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή, με τους γιατρούς να καταφέρνουν να το ανατάξουν.

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 6χρονη

Την ίδια ώρα στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, προχθές έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσης η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε καθώς δεν το επετρεψε η κατάσταση της ασθενούς.

Όπως ανέφερε στις αρχές Ιανουαρίου ο ΕΟΔΥ, καταγράφεται υπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Όπως επισημαίνεται, δε, «σημαντικό ποσοστό των περιστατικών είναι σοβαρά, πολλά δε από τα οποία αφορούν ανεμβολίαστους ασθενείς».

Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΟΔΥ επανέλαβε ισχυρή σύσταση για:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.