Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλλιθέα: Τραγωδία με βρέφος επτά ημερών - Υπέστη ανακοπή και άφησε την τελευταία του πνοή

Καλλιθέα: Τραγωδία με βρέφος επτά ημερών...

Το κοριτσάκι μετέφεραν αρχικά σε κτηνιατρείο στην Καλλιθέα ο πατέρας του και η θεία του

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Καλλιθέα με ένα κοριτσάκι μόλις επτά ημερών να αφήνει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 6 το πρωί ο πατέρας του και η θεία του - και οι δύο από τη Ρουμανία. Κατά τις ίδιες πηγές στις 3 το πρωί είχαν ταΐσει το βρέφος.

Άμεσα το μετέφεραν σε κτηνιατρείο επί της λεωφόρου Συγγρού στην Καλλιθέα από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είχε γεννηθεί πρόωρα και έχει ένα δίδυμο αδελφάκι.

Στο άτυχο βρέφος έγινε τεστ για γρίπη, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα για να δουν οι γιατροί αν ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκή της γρίπης, που βγήκε αρνητικό.

Ειδήσεις Τώρα

Ινδονησία: 34 νεκροί από κατολισθήσεις, χωριά βυθίστηκαν στη λάσπη

Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: 38 οι νεκροί από την χιονοθύελλα, 550 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Ωλένη: 1000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που επιλέγει να μείνει στο χωριό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Νεκρό παιδί

Ειδήσεις