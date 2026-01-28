Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: 38 οι νεκροί από την χιονοθύελλα, 550 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τραγικός είναι ο απολογισμός της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που χτυπά τις ΗΠΑ με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 38 σε 14 Πολιτείες.

Η κακοκαιρία στις ΗΠΑ που συνοδεύεται από χιονοθύελλες, πάγο και άκρως χαμηλές θερμοκρασίες έχει παραλύσει τα πάντα.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε την Παρασκευή και έφερε χιονοπτώσεις σε σε μεγάλες περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Το χιόνι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην οδική κυκλοφορία και οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και διακοπές ρεύματος πριν υποχωρήσει τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του τσουχτερό κρύο που αναμένεται να διαρκέσει.

Έως την Τρίτη, πόλεις κινητοποιούσαν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πόρους για να διασφαλίσουν ότι οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι άστεγοι, ήταν ασφαλείς, ενώ περισσότερα από 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δέκα από τα θύματα της καταιγίδας βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες ήταν οι χαμηλότερες των τελευταίων οκτώ ετών, δήλωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαντάνι σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Αν και και τα 10 θύματα εντοπίστηκαν σε εξωτερικούς χώρους, δεν ήταν σαφές αν ήταν άστεγοι. Ο Μαντάνι δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι ορισμένοι από τους νεκρούς «είχαν στο παρελθόν επαφή με το σύστημα καταφυγίων μας. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να παρουσιαστεί μια γενικότερη εκτίμηση ή να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου».