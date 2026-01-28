Ωλένη Ηλείας: 1000 ευρώ σε κάθε γυναίκα που επιλέγει να μείνει στο χωριό

Σε ζεστό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου «Η Ωλένη» στην Ηλεία.

Μέλη και φίλοι του συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για υγεία, ευημερία και δημιουργικότητα, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για τη νέα χρονιά και τη συνέχιση της συλλογικής προσπάθειας για τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής και λαογραφικής παράδοσης του τόπου.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η δήλωση του προέδρου του χωριού, Γιώργος Δημητρόπουλος, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα της ΟΡΤ TV ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία με σαφές κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Όπως ανέφερε, από το προσωπικό του μίσθωμα θα διαθέτει το ποσό των 1.000 ευρώ σε κάθε γυναίκα από το χωριό που επιλέγει να παραμείνει μόνιμα στην Ωλένη και να ζήσει εκεί, καθώς και σε κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μεγαλώσει τα παιδιά της στο χωριό