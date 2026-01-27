Αίγιο: Τον κατήγγειλε για ξυλοδαρμό η πρώην σύντροφός του

Αναζητείται ο φερόμενος δράστης
Ένταση επικράτησε το βράδυ στο Αίγιο, έξω από σούπερ μάρκετ, όταν διαπληκτισμός ανάμεσα σε έναν άνδρα και μία γυναίκα, αμφότεροι 32 ετών, εξελίχθηκε σε επεισόδιο βίας.
Σύμφωνα με το aigiovoice.gr, η αντιπαράθεση φέρεται να ξεκίνησε από σκηνές ζηλοτυπίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει από τον έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο διαπληκτισμός κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να χαστουκίσει τη γυναίκα σε δημόσιο χώρο. Η 32χρονη προχώρησε άμεσα σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου για ενδοοικογενειακή βία.
Η υπόθεση εξετάζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγίου, ενώ ο φερόμενος δράστης αναζητείται στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας.
