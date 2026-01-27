Aγρίνιο: «Η ψυχούλα του είναι στον ουρανό»- Συγκινεί η μητέρα του 40χρονου Χριστοφορου

Συγκίνηση προκαλούν τα λόγια της κ. Κικής Τσιρώνη, μητέρας του 40χρονου Χριστόφορου, που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα.

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, η οικογένεια πήρε μια βαθιά ανθρώπινη και γενναία απόφαση, να δωρίσει τα όργανα του Χριστόφορου, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.

Η μητέρα μιλά για αυτή την απόφαση και συγκινεί με την γενναιότητά της: «Ήταν δική μου προτροπή, η απόφαση όμως ήταν της συντρόφου του. Ο γιος μου ξέρω ότι έφυγε, η ψυχούλα του είναι στον ουρανό. Γιατί να μην δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους»

Και συνεχίζει: «αυτό που έκανα εγώ να το κάνουν και άλλες μητέρες. Πέντε νέα παιδιά θα πάρουν ζωή»

Ο άτυχος 40χρονος, ζούσε στην Αθήνα και εργαζόταν ως μάγειρας, κάνοντας μάλιστα μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία.

Την Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ, ενώ έκανε βόλτα με την σύντροφό του, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην περιοχή της Νίκαιας. Ο τραυματισμός ήταν βαρύτατος και ο Χριστόφορος υπέστη σοβαρές κρανιοεγκαφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στην ΜΕΘ για τρεις ημέρες. Το θαύμα όμως δεν έγινε.